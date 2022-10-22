حسام حبيب يروي قصة السيارة التي كتبتها شيرين باسمه

روى المطرب حسام حبيب، قصة السيارة التي أثير بشأنها خلاف مع طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن شيرين طالبته بالحصول على أموال نظير أكثر من تعاقد جيد أبرمه لها، لكنه رفض وأبلغها أن هذا هو دوره.

وأضاف أن أحضرت له السيارة وكتبتها باسمه، لكنه رفض الحصول عليها وتركها في منزلها، متابعا: "لما اتخانقنا مع بعض أخدت العربية.. الموضوع كان عند عيال .. يعني نقدر نعتبرها هدية".

وأكمل: "لو شيرين كانت عاوزة تقفل الموضوع كانت تقول يغور بـ100 عربية .. شيرين عملت كده لإن الحب فضل مستمر لكن الآثار الجانبية ظهرت قدام الناس وفضلت متلغبطة ومش عارفة تعمل ايه "، على حد قوله.

وكشف أنه عندما أعاد السيارة لشيرين، أعطتها لشخص آخر نظير عمل سيجريه لها لاحقا، حسب روايته.