تقارير تكشف تفاصيل إصابة فاران أمام تشيلسي

كشفت تقارير فرنسية مساء اليوم السبت، مدى إصابة مدافع مانشستر يونايتد رفائيل فاران، أمام تشيلسي في اللقاء الذي اقيم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج فاران من ملعب ستامفورد بريدج، متأثرا بالإصابة التي قد تبدو قوية وخطيرة، محمولا بالدموع وهو ما تنبأ عن احتمالية غيابه عن مباريات كأس العالم القادمة 2022.

وأوضحت مصادر لشبكة لـ"Get French Football News" الفرنسية، إلى أن إصابة رافائيل فاران، في أوتار الركبة، ومن المقرر أن يتم التأكد من نتيجة الاختبارات التي سيخضع لها خلال 48 ساعة.

وأضافت المصادر أن هذه الفحوصات الطبية ستكشف حقيقة ابتعاده عن منتخب فرنسا في كأس العالم المقبل أم لا.

Raphaël Varane’s injury is to his hamstring, as reported elsewhere & confirmed by sources contacted by Get French Football News - tests in the next 48 hours will confirm whether or not he has a chance to be at the World Cup,