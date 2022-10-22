هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الفنان حسام حبيب، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعد تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب أمس عبر برنامج الحكاية لقناة إم بي سي مصر.



وكتبت نضال الصديقة المقربة لشيرين عبد الوهاب منشورا جاء فيه ما يلي: "لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست‬⁩ ⁧‫شيرين عبد الوهاب،‬⁩ وتبرز حقائق.

وتابعت: "‏أتوسل من في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة انواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها.".

وتساءلت في أخر منشورها: "لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيًا والست في شبه غيبوبة؟".

وما تزال قضية علاج الفنانة شيرين من الإدمان بطريقة إلزامية من قبل شقيقها ووالدتها، حديث الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حسام حبيب كال الاتهامات لأسرة الفنانة شيرين، ونفى أن يكون قد دفعها لإدمان المخدرات، وزعم أن أسرتها تريد الحجر عليها، وأنها سحلتها واصطحبتها إلى المستشفى للعلاج.

وكان محمد شقيق شيرين، قال إن تدخل لإنقاذ شقيقته من طليقها حسام حبيب بعد أن وجدهما يتعاطيان المخدرات في شقة بالتجمع الخامس، نافيا الاعتداء عليها.



