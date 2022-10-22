تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن جدوى وجود المدارس، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم؛ بشأن تقنين سناتر الدروس الخصوصية.

وقال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الوزير أعلن أن شركة خاصة ستدير مجموعات التقوية، معقبا: "طبعا الشركة مش هتبقى خاصة".

وأضاف أن ما تُقدِم عليه الوزارة يعني أن الطلبة سيعتمدون على مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، معتبرا أن ذلك يلغي أهمية وجود المدارس من الأساس.

وتساءل أديب عن مدى دستورية هذه الخطوة، متابعا: "الطالب اللي مش معاه فلوس ولا يعرف يروح السناتر ولا مجموعات التقوية ده يروح فين ويروح لمين.. هيكون فيه بهوات للسنتر والأقل شوية في التقوية .. طاب والغلبان فين؟

ورأى أن الوزير حجازي صمم "أوكازيون للتعليم"، ساخرا: "هل الوزير ممكن يقور فرض رسوم 600 جنيه لللي عاوز يغيب؟".

ونوه بأن ما أعلنه الوزير بمثابة إشهار لما أسماه "فشل" وزارة التعليم على مدار السنوات الـ30 المقبلة.

وكان وزير التعليم، قد أكد أنه سيتم ترخيص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) لضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى، موضحا أن عوائد الدروس الخصوصية تصل إلى ما يقرب 47 مليار جنيه .