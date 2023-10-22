سفير فلسطين لدى العراق: نشكر الرئيس السيسي على سرعة إدخال المساعدات لغزة

توجه سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على موقفها وتحركها؛ من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في أقرب وقت ممكن.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا الموقف الإيجابي العالي المستوى، للإسراع بإدخال المساعدات إلى القطاع.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي عرقل دخول المساعدات إلى غزة، وقصف المعبر والطرق المؤدية إليه؛ للاستمرار في مخططه بتهجير أهل القطاع إلى الجنوب ومنه إلى سيناء».

وقال إن القيادة المصرية والفلسطينية رفضت بشكل واضح مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مستشهدًا بحديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد فيه أن رام الله لن تسمح بتكرار «سيناريو النكبة».

وأشاد بموقف الرئيس السيسي الذي أكد فيه رفض التهجير لأهل غزة، وشدد على ضرورة إنهاء الحصار، وإيجاد مسارات إنسانية تمكن من إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة.

ولفت إلى استمرار التنسيق بين الرئيسين المصري والفلسطيني والعاهل الأردني، إلى جانب قادة الدول العربية، للتحرك على المستوى الدولي، والمطالبة بوقف إطلاق النار، والتحقيق الفوري بالجريمة التي يتعرض لها الفلسطينيون.