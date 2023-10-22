أردوغان يناقش مع هنية جهود وقف إطلاق النار والمساعدات في غزة

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وتعمل تركيا من أجل وقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن" وتسعى أيضا إلى تمكين المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حسبما قال أردوغان لهنية في مكالمة هاتفية، حسبما قال مكتب أردوغان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا.

وأضاف أردوغان أن أنقرة تسعى أيضا إلى علاج محتمل لبعض سكان غزة المصابين في تركيا.

وتتفاوض تركيا، إلى جانب قطر وأطراف إقليمية أخرى، حاليا على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بمن فيهم مواطنون ألمان.