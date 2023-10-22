 إصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة في اشتباكات كيسوفيم قرب غزة - بوابة الشروق
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إصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة في اشتباكات كيسوفيم قرب غزة

وكالات
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 6:03 م | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 6:03 م

أفادت فضائية «العربية» بإصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة في اشتباكات كيسوفيم قرب غزة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات النخبة في «كتائب القسام»، اقتحمت موقع كيسوفيم الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وتخوض اشتباكات عنيفة.

ولفتت الى أن «طيران الأباتشي الإسرائيلي يشترك باشتباكات داخل موقع كيسوفيم شرق خان يونس».

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها «نصبت كمينًا محكمًا شرق خانيونس، استهدف قوة إسرائيلية مدرعة بعد أن تجاوزت السياج الفاصل لمسافة قليلة».

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير جرافتين ودبابة، مما أجبر القوة الإسرائيلية على الانسحاب.

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