التعليم: أداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات شهر أكتوبر ورقيا

قالت المديريات التعليمية التي بدأت في إعلان جداول امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل، إن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيؤدون امتحانات شهر أكتوبر ورقيا، وأن الامتحان يتم عن طريق المعلم داخل حصته ويكون في الجزء المقرر الذي درسه الطالب من بداية العام الدراسي.

ووجهت المديريات، الطلاب بالالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكدة أن الغياب دون عذر يحرم الطالب من درجات الامتحان هذا الشهر.

وتستعد المديريات التعليمية، لعقد امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، والتي سيتم عقدها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر على أقصى تقدير، وتتولى كل مديرية تعليمية وضع جدول الامتحان الخاص بها لأن الامتحانات لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع جداول موحدة لها.

وقالت المديريات، إنه يتم إجراء امتحانات الشهر على مستوى المدرسة ويتولى وضع الأسئلة الموجهين العموم تحت إشراف التوجيه بالإدارة التعليمية، وتكون الأسئلة في المقرر الذي درسه الطلاب خلال الشهر، وسيكون اختبارا قصيرا يحقق الهدف التربوي منه طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

وأضافت أنه سوف يخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة، أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم، وتتولى المدارس مسئولية إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في مكان بارز لضمان تعريف الطلاب بتفاصيل الجدول قبل انطلاقه رسميا في المدارس.

وأكدت أنه يحظر الغياب نهائيا لأي طالب أثناء امتحانات الشهر، ويعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة) مع استمرار اليوم الدراسي بعد ذلك، وممنوع انصراف الطالب من المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، وممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة حضور الطلاب في الامتحانات بالزي المدرسي ويمنع الزي المخالف.