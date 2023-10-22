وزير الدفاع الأمريكي: لن نتردد في التدخل عسكريا إذا اتسع النزاع بالشرق الأوسط

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قال وزير الدفاع الأمريكي للويد أوستن، إن «واشنطن لن تتردد في التدخل عسكريًا، إذا اتسع النزاع بمنطقة الشرق الأوسط».

ورجح خلال تصريحات لشبكة «ABC نيوز» الأمريكية، حدوث تصعيد كبير للهجمات على القوات والمواطنين الأمريكيين في أنحاء المنطقة.

وأضاف: «نحتفظ بحق الدفاع عن النفس ولن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب لحماية قواتنا، وننصح أي بلد أو مجموعة تريد توسيع الصراع أو الاستفادة منه بألا تفعل ذلك».

وأشار إلى أن «واشنطن تركز حاليا على تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها»، لافتًا إلى أنه «يحث إسرائيل على تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة، بما يتسق مع القانون الدولي».

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل بشكل عاجل، كجزء من حزمة الأمن القومي التي تبلغ قيمتها 106 مليارات دولار.

وخصص بايدن، مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار و14 مليار لإسرائيل، في خضم طلب الأخيرة لـ10 مليارات دولار إضافية، خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب.