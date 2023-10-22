محافظ أسوان يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز إدفو

تفقد محافظ أسوان أشرف عطية، حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو، والتي وصل عدد مشروعات المبادرة الرئاسية بها إلى 497 مشروعا بتكلفة 8.9 مليار جنيه، لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ13 قرية رئيسية و202 تابع.

وقدم أهالي قرى مركز إدفو شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادراته الإنسانية المتتالية، ومنها مبادرة "حياة كريمة" التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها، وتحويلها إلى مناطق جذب سكاني، والتي ظهرت بشائرها بعد نهو أكثر من 600 مشروع بمختلف القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى، وأنهم على استعداد لتحمل أية تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية فى سبيل الإستمرار بهذه المنجزات فى ظل مناخ الأمن والاستقرار.

واستهل اللواء أشرف عطية، جولته بتفقد موقف الشيخ عامر بتكلفة 20 مليون جنيه، وبمساحة 4 آلاف متر مربع، حيث تم التنتهاء من المرحلة الأولى، وجار العمل في المرحلة الثانية بنسبة 20% ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024، ليستوعب أكثر من 200 سيارة ميكروباص لخدمة 150 ألف نسمة بمدن البصيلية والسباعية والكلح ومصنع السكر بشمال المدينة بالكامل.

ثم قام المحافظ بضغط زر التشغيل التجريبي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية الخرازة والتي تقع على مساحة 350 م2، وتكلف إنشاؤها 12 مليون جنيه، وبطاقة 2000 م3/يوم، والأرض مهداه بالجهود الذاتية من أهالي القرية لتخدم 8 ألاف نسمه، وهو الذي توازى مع التشغيل التجريبي لمحطة تنقية مياه الشرب بالدقاديق والتي تقع على مساحة 800 م2، وتكلف إنشاؤها 12 مليون جنيه، وبطاقة 2000 م3/ يوم لتخدم 4500 نسمة.

أعقب ذلك تفقد محافظ أسوان مرفق إسعاف الكلح غرب والذى تم الننتهاء منه بنسبة 100 %، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، ويقع على مساحة 300 م2، ويضم 2 سيارة إسعاف، ثم تفقد اللواء أشرف عطية، سويقة الكلح غرب والتي تم الإنتهاء منها بنسبة 100%، بتكلفة 5 ملايين جنيه ، وبمساحة 800 م2 لتضم 44 بايكة جاهزة للتشغيل .

وأختتم عطية جولته الميدانية بتفقد مركز الخدمات الجماهيرية بالكلح غرب والذي بدأ التشغيل التجريبي له بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويقع على مساحة 600 م2 ليساهم في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وخاصة أنه يضم مركزتا تكنولوجيا وسجل مدني وشهر عقاري ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الاجتماعي ووحدات قروية ومجالس محلية.

ويأتي تنفيذه ضمن 31 مجمعا خدميا تم التشغيل التجريبي لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.