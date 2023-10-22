القاهرة الإخبارية تنقل عن شهود عيان: قصف إسرائيلي قرب الحدود المصرية دون تأثير على تدفق المساعدات

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن شهود عيان، إما قصفا إسرائيليا وقع بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته القناة، مساء اليوم الأحد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، دخلت الدفعة الإغاثية الثانية من قافلة المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري.

وتتكون القافلة الثانية من 17 شاحنة؛ محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمساعدات اللازمة للأشقاء في فلسطين.

وارتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة خلال 48 ساعة إلى 37 شاحنة، بعد أن وصل أمس 20 شاحنة للأراضي الفلسطينية عبر الهلال الأحمر المصري، والتي سلمها لنظيره الفلسطيني بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».