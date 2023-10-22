متحدث الخارجية الأمريكية: لا نية لإرسال قواتنا إلى غزة أو الضفة الغربية

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن بلاده تتخذ كل الإجراءات لحماية نفسها وشركائها في المنطقة، موضحا أن المقصود ليس فقط إسرائيل.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن إرسال حاملات طائرات للمنطقة لا يعني أنها تستخدم ضد حركة حماس، موضحا أن وكلاء إيران وتحديدا حزب الله قد يستغلون أي وضع أمني.



ونوه بأنه لا توجد أي نية لإرسال قوات أمريكية سواء لغزة أو الضفة الغربية.



وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع إسرائيل لتجنب الإصرار بالمدنيين وأوصلت رسالة مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الصدد.



وشدد على أن بلاده تبذل كل وسعها لإطلاق سراح من وصفهم بـ«الرهائن»- في إشارة إلى الأسرى لدى حركة حماس.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.