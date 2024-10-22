البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني للمنتخب الأول، فوزي البنزرتي.

وأصدر الاتحاد التونسي بيانا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قال فيه: "تعلن هيئة التسوية المكلفة بتسيير شؤون الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم الاتفاق بالتراضي مع المدرب فوزي البنزرتي على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين."

وتابع البيان: "وتتقدم الجامعة التونسية لكرة القدم بالشكر إلى السيد فوزي البنزرتي على الخدمات والمجهودات المبذولة طيلة عمله خلال تولية قيادة المنتخب الوطني و تتمنى له التوفيق و النجاح في بقية مسيرته التدريبية."

يذكر أن منتخب تونس على مستوى الجولتين الماضيتين من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، خسر من جزر القمر في مباراة وتعادل في أخرى ليتأخر حسم تأهله إلى نهائيات البطولة