استشهاد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال غزة

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مدفعية الاحتلال استهدفت النازحين في منطقة العلمي بمخيم جباليا؛ ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمنطقتي بلوك 4 وبلوك 5 في مخيم جباليا.

ويواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الـ18 على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 42 ألفا و603 شهداء، و99 ألفا و795 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.