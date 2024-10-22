 وزير خارجية إيران: الوضع في غزة ولبنان كارثي.. ومستعدون لأي حرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية إيران: الوضع في غزة ولبنان كارثي.. ومستعدون لأي حرب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 9:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 9:15 ص

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إن استمرار العدوان الهدف منه تحويل مناطق أخرى إلى غزة ثانية وثالثة ورابعة.

وأضاف أنه أجرى لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار، ولمس توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب.

وحذر عراقجي من أنه إذا استمر العدوان الصهيوني في اعتداءاته، فسنرد عليه، مضيفاً: بذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد إلا أننا جاهزون لكل السيناريوهات ومواجهتها، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: إيران لا تريد الحرب في المنطقة، لكنها مستعدة لأي حرب، مشيراً إلى أن احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة.

وتابع: الوضع في غزة ولبنان كارثي، ويجب وضع حد لهذا العدوان.

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