وزير الدفاع: القوات الخاصة هي أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية

تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات والصاعقة للاطمئنان على سير العملية التدريبية لمقاتلي القوات الخاصة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي عن قيادة قوات المظلات وما تحويه من وحدات قتالية وأماكن تدريبية تخصصية، وقام بالمرور على ميدان الإقتحام الجوي وجناح القفز، وكذا الأنشطة التدريبية التي تنفذ داخل عمود الهواء، والذي يحاكي التدريب الواقعي لمقاتلي قوات المظلات.

أعقبها تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر، قيادة قوات الصاعقة وما تضمه من مجمع لميادين التدريب القتالي المزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل القتالي، وكذا المرور على مدرسة الصاعقة، وافتتح إحدى المنشآت التدريبية بقيادة قوات الصاعقة.

كما التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر بعدد من مقاتلي القوات الخاصة، حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليل نهار بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيراً إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليكونوا على أتم الاستعداد للوفاء بالمهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال قوات المظلات والصاعقة، مشيراً إلى أن القوات الخاصة هي أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية في حماية ركائز الأمن القومي المصري.

كما أكد أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين في آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة مقاتلي القوات الخاصة بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب الواقعي والجاد والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية.