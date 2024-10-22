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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة ضخمة على بلدة حاروف في قضاء النبطية جنوب البلاد.

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن «نيران الغارة التي استهدفت المدينة الصناعية في مرج حاروف امتدت لتلتهم كل المحال الصناعية على الخطين باتحاه بلدة زبدين».

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي القصف العنيف الذي استهدف المدينة، كما وثق الدمار الذي خلفته الغارة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، بمقتل 63 شخصًا وإصابة 234 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الغارات على الجنوب أدت إلى استشهاد 24 وإصابة 85 آخرين.

ولفتت إلى تسجيل 3 شهداء و21 جريحا في النبطية، و7 شهداء و5 جرحى في البقاع، و11 شهيدا و63 جريحا في بعلبك الهرمل، و18 شهيدا و60 جريحا بجبل لبنان.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11 ألفًا و862.