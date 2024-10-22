إيران: تلقينا تطمينات من جيراننا بعدم استخدام أراضيهم وأجوائهم في الاعتداء علينا

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من العاصمة الكويتية، إنّ دول الجوار لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في أي هجوم ضد طهران.

وصرح عراقجي في مؤتمر صحفي قبيل لقائه أمير الكويت: «تلقينا تطمينات من جيراننا بعدم استخدام أراضيهم وأجوائهم في الاعتداء على إيران»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي هذا التصريح وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، مع ترقب ضربة إسرائيلية لإيران في أعقاب هجومها الصاروخي على الدولة العبرية بداية أكتوبر الحالي.

ووصل عراقجي إلى الكويت غداة زيارة إلى البحرين في إطار جولة إقليمية شملت السعودية وقطر وسلطنة عُمان والعراق ومصر وتركيا، بحث خلالها مع مسئولين كبار التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة وسبل احتواء النزاع.

وقال عراقجي: «نحن نراقب عن كثب تحركات القواعد الأمريكية في المنطقة ونعلم كل تحركاتها ورحلاتها».

وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران بأي شكل من الأشكال، فسترد إيران بالشكل نفسه».

وللولايات المتحدة، الحليف القوي لإسرائيل، قواعد عسكرية في المنطقة ولا سيما في البحرين والكويت وقطر والإمارات.

وكرر عراقجي تحذيرات إيران لإسرائيل بعدم مهاجمة منشآتها النووية، قائلًا: «مهاجمة المواقع النووية جريمة دولية كبرى، وحتى التهديد بمهاجمة المواقع النووية جريمة وضد الحقوق الدولية».

وأضاف: «للدفاع عن أنفسنا ومواقعنا النووية، لدينا أدواتنا وأساليبنا الخاصة، ونحن نعتمد عليها».