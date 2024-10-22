اضطر النازحون الفلسطينيون بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة لدفن جثامين ضحاياهم في الطرقات العامة دون تكفين، بعد نفاد الأكفان جراء الحصار المطبق والقصف المكثف الذي يشنه جيش الاحتلال على المنطقة منذ 18 يوما.

وبدأ جيش الاحتلال، إطباق حصاره على منطقة مشروع بيت لاهيا المكتظة بعشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إليها من مخيم جباليا ومحيطه خلال الأيام الماضية، وفق وكالة الأناضول.

الحصار الإسرائيلي تزامن مع استهدافات عنيفة شنتها الطائرات الحربية والمدفعية، كما أطلق الجيش عشرات الطائرات المُسيّرة من نوع «كواد كابتر» لاستهداف النازحين ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات.

ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول لأماكن الاستهداف بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وقطع الطرق بنيران جيش الاحتلال، ما اضطر الأهالي لدفن ضحايا القصف في الطرقات دون تكفيت.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إنه حتى مستشفيات شمال القطاع لم يعد يتوفر فيها أكفان بسبب نفادها جراء الأعداد الكبيرة من الشهداء الذين سقطوا خلال الأسابيع الماضية إثر حملة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال.

وصباح الثلاثاء، أنذر جيش الاحتلال بمنشورات ورقية ألقاها على مشروع بيت لاهيا الأهالي بإخلاء المنطقة فورا والتوجه إلى جنوب القطاع. وسبق ذلك وتزامن معه قصف مدفعي عنيف استهدف منطقة مشروع بيت لاهيا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، الواقع بمشروع بيت لاهيا، بنفاد الأكفان والكثير من المستلزمات الطبية ما يهدد بتوقف الخدمة الطبية نهائياً بأي وقت.

وأطلق ناشطون دعوات على منصات التواصل للمواطنين القاطنين بمحيط المستشفى بالتبرع بما لديهم من أقمشة بيضاء لاستعمالها بتكفين ضحايا العدوان الإسرائيلي.

وقال الصحفي عماد زقوت من شمال القطاع بمنشور عبر منصة اكس: «الأخوة الكرام في منطقة مشروع بيت لاهيا: من لديه الإمكانية بالتبرع بلفات قماش بغض النظر عن لونه وتسليمه لقسم التكفين في مستشفى كمال عدوان حتى يتمكن المختصون هناك مواصلة تكفين الشهداء وإكرامهم، علماً أنه تم نفاد مخزون الأكفان».

وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ جيش الاحتلال قصفًا غير مسبوق بمخيم وبلدة جباليا ومناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاح هذه المناطق بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تسعى لاحتلال المنطقة وتهجيرهم.