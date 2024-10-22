ضبط متهم بحيازة 20 كيلو حشيش مخدر في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث قسم مكافحة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، وبحوزته 20 كيلو و500 جرام لمخدر الحشيش.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية، إخطارًا بورود معلومات سرية حول قيام شخص، مقيم في نطاق الدخيلة، محافظة الإسكندرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وجرى تحريز المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.