رئيس إيران من داخل مكتب حماس: أي هجوم إسرائيلي سيكون له الرد المناسب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارة لمكتب حركة حماس في طهران، إن أي هجوم إسرائيلي على المواقع الإيرانية سيكون له الرد المناسب.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بزشكيان قوله للصحفيين على هامش تقديم التعازي في استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار: «للأسف، في المجتمع الذي نعيش فيه، هناك حكومات وقوى تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتتحدث عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتتطالب بوجوب الالتزام بهذه القواعد. وتقاتل شعبا وتدعم كياناً شرد الناس من ديارهم بعدما كانوا يبحثون عن حقوقهم وأرضهم».

وأضاف أن الدول الأوروبية وأمريكا سلحت إسرائيل بكل قوتها وتدافع بكل غطرسة عن أي جريمة ضد الإنسانية، متسائلا: «أين الضمائر الحية المهتمة بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان؟ هذا يدل على أنهم يبحثون عن القوة والبلطجة. إن من يبحث عن الحق والعدالة لن يسكت أمام رغباته».

وتابع: «هذه ليست حرب تنتهي بقتل الناس، بل هي حرب تنتهي بإقامة العدل ومن الممكن إنهاؤها بمراعاة الجميع، لكن لا يمكن ذلك بالقوة والقتل».

وتسود حالة من التأهب للرد الإسرائيلي المرتقب على الهجوم الصاروخي الإيراني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وصولًا إلى حرب إقليمية.