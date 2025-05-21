السوداني: تشكيل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تشكيل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في نوفمبر المقبل.

وقال السوداني في بيان صحفي: "نعلن لعموم العراقيين تشكيل ائتلاف الإعمار والتنمية لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم".

وأضاف: "اجتمع في هذا الائتلاف كل من القوى السياسية والوطنية "تيار الفراتين وتحالف العقد الوطني وائتلاف الوطنية وتحالف إبداع كربلاء، وتجمع بلاد سومر، وتجمع أجيال وتحالف حلول الوطني".

وذكر السوداني: "لقد وضعنا نُصب الأعيُن، مصلحة العراق والعراقيين أولا، واستهدفنا استدامة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستكمال البُنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، وترسيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار والعلاقات مع المحيط الإقليمي والعربي والعالمي، والبناء على ما أٌنجز من خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين".

كان الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، أعلن الشهر الماضي دخول الانتخابات البرلنانية المقبلة بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع لتشكيل كتلة الإطار التنسيقي التي تضم جميع أطرافه.

ومن المنتظر أن يشهد العراق في 11 نوفمبر المقبل الدورة السادسة للانتخابات البرلمانية في العراق في المرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.







