 العراق.. مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغداد - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 12:37 ص القاهرة
العراق.. مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغداد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:52 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصر مديرية شرطة الطاقة وإصابة ثلاثة آخرين، جراء حريق اندلع في أنبوب غاز في منطقة عكركوف غربي بغداد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن أحد منتسبي قوات شرطة الطاقة "ارتقى شهيدًا أثناء أداء الواجب، نتيجة حادث حريق اندلع في صمام أنبوب غاز عكركوف، ناتج عن خلل فني، ضمن مسؤولية السرية الرابعة، الفوج الرابع، شرطة الطاقة".

كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة منتسبين آخرين بحروق، اثنان منهم إصابتهما بسيطة، إضافةً إلى احتراق عدد من العجلات العسكرية والمدنية.


