إقالة وإحالة 30 مسؤولا حكوميا إلى القضاء بشبهات فساد في موريتانية

أعلنت الحكومة الموريتانية عزل وإحالة 30 مسؤولا حكوميا إلى القضاء بتهمة ارتكاب تجاوزات وأخطاء في تسيير وإدارة المرإفق والإدارات العمومية.

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو في مؤتمر صحفي إنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بعدم التساهل مع من يثبت تورطهم في سوء التسيير ووفق ما جاء في تقرير محكمة الحسابات، تم عزل هولاء وإحالة ملفاتهم إلى القضاء.

وأضاف ولد مدو أن الحكومة سارعت إلى التنفيذ الفوري لتوصيات المحكمة، والبدء في الإجراءات الردعية والرادعة والتأديبية بحق الموظفين الذين وصل عددهم 30 شخصا.