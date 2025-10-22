رئيس وزراء أرمينيا: نسعى مع تركيا إلى فتح الحدود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأربعاء، إن بلاده تسعى مع تركيا إلى فتح الحدود بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى "طريق الحرير تبليسي 2025"، الذي تستضيفه جورجيا، وفق مراسل الأناضول.

وحضر الافتتاح رئيسا وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، وأذربيجان علي أسدوف، ومن تركيا وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك، وعثمان بويراز نائب وزير النقل والبنية التحتية.

وأضاف باشينيان: "يسرني أن أعرب عن الحوار الإيجابي بين تركيا وبلدنا، والذي سيُمكّن من فتح حدودنا".

وأوضح رئيس الوزراء الأرميني أن بلاده "تسعى مع تركيا لفتح الحدود بين البلدين".

وأردف: "أقول دون مبالغة إنه يمكننا نقل البضائع عبر أراضي جمهورية أرمينيا ابتداء من اليوم".

وبخصوص نقل البضائع بين تركيا وأذربيجان وأرمينيا، قال باشينيان: "لسنا مستعدين تقنيا بعد نظرا لنقص البنية التحتية، لكننا مستعدون من الناحية السياسية لتمكين النقل بالسكك الحديدية عبر جمهورية نخجوان ذاتية الحكم".

وتشكل جمهورية نخجوان حدود أذربيجان البرية مع تركيا، البالغ طولها 17.7 كيلومترا، وتمثل بوابة لأنقرة على العالم التركي.