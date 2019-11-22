محكمة هولندية ترفض إعادة أطفال داعش من سوريا

رفضت محكمة استئناف هولندية حكم محكمة أدنى درجة بأن على الحكومة محاولة إعادة أطفال سافرت أمهاتهم إلى سوريا للانضمام إلى جماعات متطرفة.

ورحب وزير العدل فريد جرابرهاروس - حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - بالقرار باعتباره يدعم سياسة الحكومة بعدم إعادة نساء وأطفال من سوريا، إذا كن قد توجهن إلى هناك للانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي.

وأضاف "هؤلاء النسوة قمن بهذا الاختيار، بأطفالهن أو بدونهم، بالسفر إلى أراضي داعش والانضمام إلى منظمة إرهابية، الحكومة لن تعيدهن من هذه المنطقة".

سعى محامون يمثلون 23 امرأة و56 طفلا إلى استصدار أمر في وقت سابق من الشهر لإجبار الحكومة على إعادتهن وأطفالهن.