اليمن يشارك في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعربت الجمهورية اليمنية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء قيام ايران بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى، عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال مندوب اليمن لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين في كلمة الجمهورية اليمنية في اجتماعات دورة نوفمبر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا وفقا لوكالة الانباء اليمنية / سبأ/ :" اليمن يتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي تقوم بها ايران وانتهاكها لمقتضيات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي، وقيامها بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى، عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة".

وخلال مناقشة بند التحقق والرصد في ايران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2231 لعام 2015 جدد السفير شجاع الدين دعم اليمن الكامل للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق والرصد في ايران، مشيرا إلى أهمية تجاوب إيران السريع مع استفسارات الوكالة.

وطالب ايران بالكف عن تدخلاتها في اليمن من خلال استمرار دعم مليشيا الحوثي وتهديدها لدول الجوار.

كانت اجتماعات مجلس المحافظين قد ناقشت العديد من المواضيع المتصلة ببرنامج التعاون التقني بين الدول الأعضاء والوكالة وميزانيتها للعامين القادمين وقدرات إسرائيل النووية .