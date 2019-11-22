محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي ومدخل بورسعيد الغربي

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الطريق الدولي الساحلي غرب المحافظة برفقة الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والعميد أيمن سري رئيس حي غرب.

وتابع المحافظ الأعمال على امتداد الطريق المقام على أعلى مستوى من الإمكانيات وأحدث الوسائل المرورية، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل بورسعيد الغربي.

وأكد خلال تفقده، أن أعمال التطوير تهدف لإحداث الانسيابية والسيولة فى حركة السيارات لتواكب مع مشروعات تطوير الطرق التي شهدتها محافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية.

وقال محافظ بورسعيد، إن تطوير المدخل يأتي فى إطار الشكل الجمالى والحضارى ليكون واجهة معمارية وجمالية على أعلى مستوى أمام زوار المدينة وأبناءها سواء القادمين إليها أو المغادرين منها.