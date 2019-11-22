مسيرات كولومبيا السلمية تتحول إلى أعمال عنف في بوجوتا

تحولت مسيرة كبيرة في العاصمة الكولومبية بوجوتا إلى العنف يوم الخميس، في الوقت الذي شارك فيه مواطنون من جميع أنحاء البلاد في المظاهرات السلمية إلى حد كبير احتجاجا على السياسات الاقتصادية الليبرالية والعنف المسلح.

وشددت حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي من الإجراءات الأمنية قبيل الاحتجاجات، وسط مخاوف حكومية من إمكانية أن تضرب البلاد موجة العنف التي تجتاح دولأ أخرى في أمريكا اللاتينية.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى ميدان بوليفار بوسط العاصمة بوجوتا، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعوب أكبر من قادتهم" و "استقل أيها الرئيس".

وتحولت المسيرة إلى أعمال عنف في فترة ما بعد الظهيرة عندما قامت مجموعة صغيرة من الأشخاص الملثمين بإلقاء البيض على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في أجزاء أخرى من العاصمة وفي مدينة كالي، حيث أصيب سبعة من ضباط الشرطة وفرض رئيس البلدية حظر التجول خلال فترة ما بعد منتصف الليل.

وقدر رئيس الشرطة أوسكار أتيهورتوا عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 130 ألف شخص.

وبشكل عام، اعتبرت الاحتجاجات سلمية نسبيًا مقارنةً مع بوليفيا وتشيلي والإكوادور، حيث قُتل عشرات الأشخاص خلال المظاهرات في الأسابيع الأخيرة.