متعب: توقف الدوري أفاد الزمالك وأضر بالأهلي

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أكد عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يجب تصعيد مجموعة من لاعبي المنتخب الأولمبي إلي الأول.

منتخب مصر الأول ظهر بشكل سيء خلال مباراتي كينيا وجزر القمر، وتعادل معهما في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية خلال لقائه علي فضائية "أون سبورت": "النتائج السلبية الذي حققها المنتخب الأول، كانت السبب في غضب الجماهير وغياب الروح".

وتابع: "اللاعب لابد أن يكون رجل في الملعب، يجب أن يتم تصعيد مجموعة لاعبين من المنتخب الأولمبي للأول".

وأردف: "مطالبة البعض باستبدال المنتخب الأول بالأوليمبي غير منطقي في الوقت الحالي، لو أخذنا أي عنصر من المنتخب الأولمبي وشارك مثلا في تصفيات كأس العالم وظهر بشكل غير جيد لن يرحمه أحد".

وواصل: "هناك أكثر من لاعب ممكن أن يشارك مع المنتخب الأول بشكل أساسي رمضان صبحي ومصطفى محمد وأكرم توفيق وأبو الفتوح وصلاح محسن".

وعن فترة توقف مسابقة الدوري المصري قال: "هذا الأمر لم يكن في مصلحة الأهلي، وكان أداؤه أكثر من جيد وكان فورمة عالية جدًا".

وأوضح: "الزمالك التوقف كان إفادة له بشكل كبير جدًا لأنه كان بعيدا عن مستواه".

وأشار: "المنافسة في بطولة الدوري ستكون بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وهم الأقرب للفوز بالبطولة".

وأكمل: " لو استمر الدوري ولم يحدث توقف كان ممكن نقول الأهلي أقرب بسبب بعد الزمالك عن مستواه".

وعن مشاركة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية قال: "أتوقع صعود بيراميدز والمصري للدور المقبل في الكونفدرالية".