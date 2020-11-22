«ذى آدرس للتطوير» تطرح مشروعا سياحيا فى السخنة باستثمارات 3 مليارات جنيه

تخطط شركة «ذى آدرس» للتطوير العقارى طرح مشروع سياحى فندقى جديد بمنطقة السخنة بإستثمارات 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2021 ضمن خطة الشركة التوسعية فى السوق العقارية.

قال عبدالرحمن بدر رئيس القطاع التجارى بشركة «ذى آدرس» للتطوير العقارى إن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 50 فدانا بمنطقة السخنة لتطوير مشروع جديد سياحى فندقى بإستثمارات إجمالية 3 مليارات جنيه سيتم ضخها فى المشروع خلال مراحل التطوير.

أوضح بدر أن الشركة تنتظر استخراج التراخيص والموافقات الخاصة بالمخطط العام للمشروع من هيئة التنمية السياحية لبدء التجهيز لطرح المشروع والتى من المقرر خلال الربع الأول من 2021 وسيتم طرح مشروع العين السخنة بأنظمة سداد تصل إلى 8 سنواتب الإضافة إلى أنظمة تلائم العملاء المستهدفين.

قال مصطفى العسال رئيس القطاع الهندسى بشركة «ذى آدرس» للتطوير العقارى إن الشركة تتفاوض مع مكاتب استشارات هندسية لإعداد تصميمات هندسية عالمية بجانب والدراسات الهندسية لمشروعها الجديد بمنطقة السخنة ومن المقرر الانتهاء من جميع الإجراءات بنهاية العام الجارى.

أوضح العسال أن الشركة تعاقدت وبدأت أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى بمشروع «ذا مارك» السكنى فى القاهرة الجديدة فى أغسطس الماضى وتخطط لضخ 200 مليون جنيه فى أعمال التنفيذ وفقا لبرنامج التنفيذ.