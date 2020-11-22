موسكو: انسحاب أمريكا من معاهدة السماوات المفتوحة مؤسف ويجعلها غير قابلة للتطبيق

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف إن بلاده تأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة "السماوات المفتوحة" للحد من التسلح، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، مشيرا إلى أن ذلك يجعلها غير قابلة للتطبيق.



وقال بيسكوف - في تصريحات إذاعية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نأسف لذلك، ونعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية جعلها غير قابلة للتطبيق".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 21 مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة "السماوات المفتوحة" في غضون ستة شهور، وهي معاهدة تسمح بإجراء طلعات جوية استطلاعية غير مسلحة في أجواء 35 دولة مشاركة، بما في ذلك العديد من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح بأن بلاده ستسعى للحصول على ضمانات قانونية من حلفاء الولايات المتحدة الذين مازالوا ملتزمين بالاتفاق بأنهم لن ينقلوا معلومات إلى واشنطن.. وقالت وزارات الخارجية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنها ستلتزم بالمعاهدة.