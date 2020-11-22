الناشط وونج يعترف بتهم متعلقة بالاحتجاجات في هونج كونج

يخطط الناشط في هونج كونج جوشوا وونج، وعضوان سابقان في حركة ديموسيستو الديمقراطية هما أجنيس تشاو وإيفان لام للاعتراف بجميع التهم المتعلقة بحصار مقر الشرطة في يونيو من العام الماضي.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وونج كتب في منشور على فيسبوك اليوم الأحد أن الخطوة يمكن أن يتبعها الاحتجاز الفوري، حيث سيتم تخطي المحاكمة وتصل جلسة الاستماع المقررة غدا الاثنين مباشرة إلى البيانات الختامية.



وأضاف: "بصراحة، لن أتفاجأ إذا تم سجننا نحن الثلاثة غدا".



وواجه الناشط المؤيد للديمقراطية عددا كبيرا من التهم المتعلقة بالأشهر العديدة من الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة قبل أن تسن الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل في نهاية يونيو من هذا العام.



وتشمل التهم ضد وونج وتشاو ولام فيما يتعلق بحادث يونيو 2019 التنظيم والمشاركة في تجمع غير مصرح به، وفقا لموقع السلطة القضائية على الإنترنت.