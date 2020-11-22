الصين تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا بينها 3 حالات منقولة محليا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة وافدة من الخارج بينها 3 منقولة محليا، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86431 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الحالات المحلية الجديدة تم تسجيلها بواقع اثنتين في منغوليا الداخلية وواحدة في شنجهاي، فيما تم تسجيل الحالات الجديدة الوافدة في فوجيان وشنجهاي وشنشي وبكين وتيانجين وتشجيانغ وقوانغشي وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3775 حالة غادر منها 3474 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81481 شخصا، مشيرة إلى أن 11375 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين، ويخضعون حاليا للملاحظة الطبية.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض جميعها من الخارج، ليبلغ إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية 365 حالة منها 361 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5560 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 611 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5248 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و546 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.