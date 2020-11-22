السجن 7 أعوام لعاطل متهم بتزوير توكيلين في الإسكندرية

قضت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحي، اليوم الأحد، بالسجن 7 أعوام، بحق شخص يدعى "س.ع.س"، عاطل؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية، عبارة عن توكيلين، وذلك في القضية رقم 38324 لسنة 2014 جنايات محرم بك..

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد قيام شخص بالتزوير في محررات رسمية، عبارة عن توكيلين، بغرض الاستيلاء على قطعة أرض، في نطاق قسم شرطة محرم بك.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بالاستيلاء على قطعة أرض، مستخدمًا "توكلين مزورين"، يحملان رقما 2758 و2727 لسنة 2014 مكتب توثيق محرم بك، وعقد بيع عرفي على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحقيقات أن ذلك جاء بالاتفاق مع شخص أخر مجهول، حيث قام بتحريك دعوى قضائية، حملت رقم 1504 صحة توقيع في محكمة الوايلي الجزئية، وتبين من التحريات صحة واقعة التزوير في الواقعة.

وبضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، تم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق جاد المتولي، والمستشار عبد الفتاح فريد الزارع، وسكرتير الجنايات، كريم الجنادي.