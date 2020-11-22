ميركل تدعو دول قمة العشرين لدعم مبادرة كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية

دشنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد افتراضيا بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، حملة لدعم مبادرة كوفاكس الهادفة لتوفير لقاح مضاد لكورونا، ودعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة عدوى الفيروس.

وقالت ميركل، في رسالة بالفيديو مسجلة قبل بثها إلى القمة الافتراضية للاقتصاديات الأقوى في العالم، بقيادة المملكة العربية السعودية، "إذا وقفنا معًا في جميع أنحاء العالم، فيمكننا السيطرة على الفيروس والتغلب عليه وعلى عواقبه، ولهذا فالجهد المبذول في هذا الاتجاه جهد مستحق".

وأضافت أن قمة العشرين تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد، داعية شركاء مجموعة العشرين إلى دعم مبادرة كوفاكس ماليًا، مبينة أنه للحد من الوباء يجب إتاحة حصول كل دولة على اللقاح وجعله معقول السعر.

وتابعت: "الموارد التي وافقت عليها الدول حتى الآن لا تكفي لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم فإنني أرجوكم جميعا دعم هذه المبادرة الهامة.. هذه المعونة العاجلة تصب في مصلحتنا جميعًا".