الهند تسجل 8 آلاف و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 8 آلاف و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و518 ألفا و901 حالة.

وأوضحت الوزارة -وفقا لقناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه تم تسجيل 249 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 465 ألفاً و911 حالة، وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 مليوناً و934 ألفاً و547 شخصاً، عقب تعافي 12 ألفاً و510 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.