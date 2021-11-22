نقيب الصحفيين التونسيين: الحصول على المعلومات أمر صعب في فترة الطوارئ

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قال نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الإثنين إن الحصول على المعلومات خلال فترة التدابير الاستثنائية بات أمرا صعبا.

وأضاف النقيب مهدي الجلاصي أن الصحفيين باتوا يواجهون صعوبات عدة في الحصول على المعلومات منذ بداية سريان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.

وتابع النقيب في تصريحه لراديو "موزاييك" الخاص خلال حضوره ورشة عمل مخصصة للحق في النفاذ إلى المعلومة، إن هناك حالة من التعتيم التام للمعلومات حتى البسيطة منها.

ويشكو الصحفيون من ندرة المؤتمرات الصحفية وتكتم المصادر الرسمية في تقديم المعلومات في وقت تكتفي فيه مؤسسة الرئاسة بنشر البيانات ومقاطع الفيديو للرئيس قيس سعيد على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وتمثل حرية التعبير أبرز مكاسب الثورة في تونس منذ عام 2011 ولكن منظمات حقوقية حذرت من انتكاسة بسبب ملاحقة صحفيين ونواب أمام المحاكم والقضاء العسكري على خلفية آرائهم.