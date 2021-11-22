 الصحة العراقية: رغم انحسار الموجة الثالثة من كورونا خطر الدخول في رابعة قائم - بوابة الشروق
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الصحة العراقية: رغم انحسار الموجة الثالثة من كورونا خطر الدخول في رابعة قائم

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 10:30 ص

جددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تحذيرها من دخول البلاد في موجة وبائية رابعة، فيما أكدت سعيها لوصول اللقاحات إلى مختلف الفئات العمرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه رغم انحسار الموجة الوبائية الثالثة، إلا أن خطر دخول البلاد في موجة جديدة ما زال قائما، لافتا إلى أن الوزارة تعزز من قدراتها التشخيصية والعلاجية.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في زيادة الأسرة والمؤسسات المخصصة لعلاج مرضى كورونا والتهيؤ لدخولنا في موجة جديدة، مؤكدا أن وزارة الصحة تستمر في توفير اللقاحات وتجهيزها في جميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان بشكل مباشر

وتابع أن "الوزارة حققت الأهداف المرحلية وبنسب جيدة جدا ... ونأمل في الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، حتى نحقق الوقاية المجتمعية المطلوبة".

وشدد: "خطر كورونا ما زال قائما، ويمكننا أن نمنع هذا الخطر من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات".

وكانت وزارة الصحة والبيئة في العراق أعلنت أمس تسجيل 23 حالة وفاة و584إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.


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