مصرع شخص إثر سقوط سقف عقار قديم عليه أثناء نومه في الإسكندرية

انتشل فريق إنقاذ تابع لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، جثة شخص يدعى، محمد فتحي، 27 عامًا، حيث لقى مصرعه؛ إثر سقوط سقف الطابق الأول الذي كان يقطنه بعقار قديم، كائن في منطقة اللبان، وذلك جراء ما تعرضت له المحافظة، من طقس سيء، منذ مساء الجمعة، وحتى ظهر الأحد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارات من مأمور قسم شرطة اللبان، وإدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، حول ورود بلاغًا من المواطنين بوقوع انهيار جزئي بعقار مكون من 4 طوابق، ومساحته 100 متر، كائن في شارع الخديوي، وأسفر عن مصرع شخص.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية بمعداتها، وسيارات الإسعاف، تبين من الفحص الأولي، سقوط سقف حجرة بالطابق الأول على الضحية أثناء نومه، ليهوى بسريره داخل معرض سيارات - كان مغلقًا - كائن في الطابق الأرضي.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن قوات الحماية المدنية اضطرت لكسر الباب المعرض، وانتشال الجثة والتي تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة، عقب قطع المرافق عن العقار بواسطة مسئولي الحي، وفرض سياج حوله، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

وشهدت الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة ما بين متواصلة ومتقطعة، وصلت إلى حد "السيول، والثلوج" في بعض الأحيان، جراء تعرضها لـ"نوة المكنسة" ذات الرياح "الشمالية ـ الغربية"، والمصحوبة "برود، وبرق، ورعد" شديد، مما أدى إلى تراكم المياه، وارتفاع مناسيبها بعدد من الشوارع خاصة في المناطق الشعبية.

ويذكر أن "نوة المكنسة"، تبدأ 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام متتالية، لكن العام الجاري تأخرت لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن تعود مجددًا يوم 22 نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام متتالية باسم "باقي نوة المكنسة".