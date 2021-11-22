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قصور الثقافة تنظم مشروع السينما بين يديك


نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:17 ص

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مشروع "السينما بين يديك" بإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

وأقيمت ورشة القصة القصيرة للسيناريست الشيماء أحمد في سادس أيام ورشة "السينما بين يديك" بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، تم خلالها اختيار البطل أو الشخصية المحورية للقصة القصيرة وتحديد أبعادها الثلاثة النفسي الجسماني والاجتماعي، لتوضيح ملامحها وسماتها الشخصية وتوضيح ما إذا كان ذلك يؤثر على أحداث القصة بالسلب أو الإيجاب.

كما تناولت كيفية بناء الحدث الرئيسي للقصة وتوقيته ووصف الحدث من حيث البداية والوسط والنهاية، وذلك بهدف تحديد ملامح القصة وحيثيات أحداثها وأزماتها، وتتابع أحداث الفيلم وبناؤه الدرامي.

بدأت السيناريست الشيماء أحمد في اختيار موضوع القصة عن التنمر ومناقشته واختيار شخصية البطل تعاني من تميز عنصري؛ ما يدفع المحيطين به التنمر عليه، لذلك تم وصف الشخصية من كافة الأبعاد النفسية ومدى تأثره بالتنمر وكذلك البعد الجسماني ووصف دقيق لملامحه المميزة والمختلفة عن سائر الأشخاص؛ ما يدفعهم للتنمر به، بالإضافة لوصف البعد الاجتماعي ورد فعله تجاه تلك التصرفات.


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