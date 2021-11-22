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سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإسكندرية

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 2:06 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 2:06 م

القى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإسكندرية، وتمت إعادة المسروقات.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث، تكوين شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة - تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهم (فرد محلي، طلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول وثالث المنتزه، كرموز، ثان الرمل، أول العامرية، الدخيلة) بالإسكندرية ومركزى (دمنهور، إدكو) بالبحيرة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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