النقل: إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي وآخر بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبيا

أجرى وزير النقل كامل الوزير، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة التقدم في أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتابع الوزير، تنفيذ المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى طريق الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية.

ويكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة؛ لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام.

وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى الإسكندرية الزراعي.

كما تفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة ووجه بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة، وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الامثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) وكذلك خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري.

وأشار الوزير خلال الجولة إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وأشار إلى أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد إنتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.