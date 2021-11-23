الاتحاد الأوروبي يدرس إدخال تغييرات على شهادات التطعيم ضد كوفيد

يناقش الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري كيفية تحديث شهاداته الرقمية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ونهجه للسفر داخل وخارج التكتل، مع اتخاذ الدول الأعضاء خطوات مختلفة لمواجهة الموجة الأخيرة من الوباء.

وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء في كلمتها للبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين:" نحن بحاجة إلى تجنب التشرذم"، مؤكدة على أن شهادة الاتحاد الأوروبي الخاصة بكوفيد 19 كانت"نقطة التقاء" للتنسيق عبر التكتل.

وأكدت كيرياكيدس أن المفوضية ستعتمد تغييرات قواعد السفر للتكتل هذا الأسبوع، من شأنها أن "تعزز وتعترف بالدور الهام لشهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية الخاصة بكوفيد التي يحملها المسافرون في الوقت الحاضر.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة بلومبرج للأنباء إن الجرعات التعزيزية سوف تكون أحد المواضيع التي سوف تتناولها المناقشات عندما يلتقي وزراء الشؤون الأوروبية في بروكسل غدا الثلاثاء، إلى جانب مناقشة تغيير طول فترة سريان شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 .

وذكر أحد الدبلوماسيين أن الوزراء الذين تم تكليفهم بالإعداد لقمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 16 -17 كانون أول/ديسمبر سوف يناقشون أيضا التردد في تلقي اللقاح الذي أثار احتجاجات شوارع عنيفة في العديد من الدول الأعضاء في الأيام الأخيرة.

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن المفوضية الأوروبية سوف تقدم أيضا مقترحات لسفراء التكتل بعد غد الأربعاء بشأن مراجعة التوصيات بشأن السفر غير الضروري بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة.

يشار إلى أن مقترحات المفوضية بشأن السفر غير الضروري ليست ملزمة للدول الأعضاء.