الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويتضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاؤه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، وكل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.