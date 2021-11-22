ورشة عمل الأبحاث التطبيقية من الفكرة إلى التسويق بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل، بعنوان "الأبحاث التطبيقية من الفكرة إلى التسويق"، في إطار برنامج "منح ما بعد الدكتوراة" المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتبة الإسكندرية والممول بالكامل من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وعُقدت ورشة العمل في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2021، بمكتبة الإسكندرية، إلى جانب استضافة باحثين مصريين وأفارقة افتراضيًا عبر الإنترنت.

وتأتي الورشة في إطار دور مكتبة الإسكندرية في دعم وتشجيع الباحثين وخاصة الشباب في مصر وإفريقيا؛ وبهدف تنمية مهارات شباب الباحثين المصريين والأفارقة الحاصلين على الدكتوراه تحت 45 عامًا من خلال تدريبهم على بحث سبل تسويق البحث العلمي.

وناقشت ورشة العمل عدد من الموضوعات المتعلقة بالبحوث والتطوير، وأهمية البحث والتطوير في حل المشكلات.

كما تناولت كيف يمكن للباحثين الحصول على فرص للتمويل، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين العلماء الأفارقة، وكيف يُثري هذا التعاون البحث والتطوير في إفريقيا.

وافتتح الورشة ممثلين عن مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وشارك في ورشه العمل باحثين من خمس دول عربية وإفريقية من كينيا، وتونس، والسودان، ونيجيريا، وإثيوبيا، بجانب مشاركة باحثين مصريين من تسعة عشر محافظة مصرية، وعدد من ممثلي الأكاديمية.

وتحرص مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دائمًا على دعم الباحثين والعلماء خاصة في المنطقة الإفريقية، إذ تم من خلال الدورة الأولى للبرنامج تمويل 20 باحثًا مصريًا من مؤسسات مصرية مختلفة وباحثان إفريقيان، بهدف دعم بحثهم العلمي في مختلف مجالات العلوم التطبيقية.

وفي بداية المرحلة الأولى من البرنامج تم نشر خمس أبحاث بدوريات علمية دولية محكمة.

جدير بالذكر أن برنامج "منح ما بعد الدكتوراه"؛ يهدف إلى تمويل الأفكار التطبيقية المبتكرة لشباب الباحثين تحت سن 45 عام من المصريين والأفارقة، في مجالات علوم الأغذية والزراعة والعلوم الطبية وعلوم البيئة والتكنولوجيا والعلوم الهندسية والتطبيقية.