وزير الاتصالات: إنشاء 17 مدينة ذكية بجانب العاصمة الإدارية تدار بالتكنولوجيات الرقمية

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنفيذ مصر عددًا ضخمًا من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية في ضوء استراتيجية مصر الرقمية التي يتم من خلالها تبني أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل؛ مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تدار هذه المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية، ويقترن ذلك بالمشاريع التي تهدف إلى إتاحة الإنترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية.



جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته بجلسة حول مجتمعات فائقة الذكاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي؛ نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تناولت الجلسة عددًا من الموضوعات منها الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازًا على الحلول الرقمية، والرقمنة كوسيلة للاستدامة، بالإضافة إلى استخدام الابتكارات التكنولوجية في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.



وقال إنه يتم تنفيذ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكافة المنازل بقرى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يخدم نحو 58% من المواطنين؛ وعلى النحو الذي يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكافة فئات المواطنين، وبالتالي فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.



وأكد الدكتور عمرو طلعتـ، أهمية التكامل من أجل تحقيق الإتاحة والاتصال لمواطني العالم في ضوء جهود الحكومات للعمل على سد الفجوة الرقمية في بلادها وزيادة أعداد المستفيدين من الإنترنت والتواصل الرقمي؛ مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من تدفق البيانات الضخمة، وزيادة القيمة المضافة التي تنتجها هذه البيانات، وحماية البيانات الشخصية.



وتناول الوزير الحديث حول أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم جهود التنمية بكافة المجالات؛ لافتا إلى أهمية تكاتف كافة أصحاب المصلحة من دول ومؤسسات ومواطنين للتعاون من أجل تجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تفرضها التكنولوجيات المتقدمة.



جدير بالذكر أن فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع تنعقد بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.



وعلى هامش المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي؛ تعقد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع شركات "انتل" و"ويبرو" و"دى اكس سي"؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.