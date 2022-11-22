السعودية تعتزم إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

تعتزم المملكة العربية السعودية وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي لمساعدة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحقيق استقرار الليرة التركية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.



وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية إن المناقشات التي تجريها المملكة بشأن مساعدة تركيا وصلت لمرحلتها الأخيرة.



كما أكدت وزارة الخزانة والمالية التركية اقتراب الدولتين من الاتفاق على الوديعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الاتفاق المنتظر توقيعة قريبا جدا يأتي في إطار التقارب بين الرياض وأنقرة بعد سنوات من الخلافات الحادة بين البلدين.



كما سيعتبر الاتفاق مكسبا كبيرا للرئيس أرودغان الذي عاد إلى التقارب من دول الخليج العربي للحصول على الدعم الاقتصادي منها في وقت سابق من العام الحالي.



ويقود وزير المالية التركي نور الدين نيباتي جهود الحصول على المساعدات من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.



وفي وقت سابق، قال إردوغان للصحفيين إن احتياطي النقد الأجنبي الرسمي لبلاده قد يرتفع إلى 130 مليار دولار قريبا، مقابل أعلى مستوى له خلال العام الحالي وكان 5ر117 مليار دولار وسجله يوم 11 نوفمبر الحالي.