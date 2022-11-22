الجزائر والتشيك توقعان على إعلان النوايا المشترك للتعاون الثنائي في مجال الطاقة

وقعت الجزائر والتشيك على إعلان النوايا المشتركة للتعاون الجزائري-التشيكي في مجال الطاقة والمناجم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم، بمقر وزارة الطاقة الجزائرية بالجزائر العاصمة، لوزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك جوزيف سيكيلا ، الذي يرافقه وفد من وزارة الصناعة والتجارة التشيكية، في إطار زيارة عمل التي يقوم بها إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن المحادثات بين الجانبين ركزت على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وبحسب البيان، استعرض الطرفان فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل الإنتاج في قطاع المحروقات، فضلا عن تحديد الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمارات القائمة في قطاع المناجم في الجزائر.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على دراسة إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات لاسيما صناعة الغاز من خلال إنتاج ونقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال، وكذلك في مجال تطوير القطاع المنجمي والدراسات الجيولوجية.