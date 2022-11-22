تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار في سوق الصرف

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى نتيجة تصريحات كبار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.

كما تزايدت المخاوف من تداعيات ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين مما يهدد بإعادة تشديد القيود المفروضة على الحركة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب التقارير مات ثلاثة أشخاص في العاصمة الصينية بكين خلال اليومين الماضيين بسبب فيروس كورونا، رغم سياسة صفر إصابات التي تتبناها الحكومية الصينية.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم إلى 99ر107 نقطة بزيادة قدرها 84ر0% عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 80ر14 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 60ر1739 دولار للأوقية تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر الفضة بمقدار 125ر0 دولار إلى 872ر20 دولار للأوقية تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0605ر0 دولار إلى 5715ر3 دولار للرطل تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل.